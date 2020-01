Repubblica titola: "Missione Ibra: cinque mesi per guarire il Milan"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Missione Ibra: cinque mesi per guarire il Milan". Contro la Sampdoria, la squadra di Pioli ha confermato di essere ancora in diffiocltà, soprattutto in zona gol visto che i rossoneri non segnano da tre partite di fila. Lo svedese potrebbe essere la soluzione ai problemi dell'attacco del Milan, tanto che sabato a Cagliari lo svedese potrebbe partire dal primo minuto.