Retroscena da Rocchi: "Di Bello mi ha scritto il giorno dopo, era dispiaciuto per aver perso il controllo della partita"

Presente negli studi di DAZN per 'Open Var', Gianluca Rocchi ha commentato gli episodi di Lazio-Milan.

Sulla trattenuta di Pellegrini a Pulisic, arrivata dopo lo scontro tra Bennacer e Castellanos e che ha portato al rosso per il terzino laziale: "L'arbitro è più attratto dal secondo episodio, non si accorge di Castellanos a terra. Se si fosse accorto di qualcosa, avrebbe fermato il gioco. Il doppio giallo è dovuto per quanto avvenuto. Quando ci rendiamo conto che c'è un problema, dobbiamo intervenire. Capisco la dinamica, è più attratto da quello che avviene dopo e va sulla dinamica da punire col doppio giallo. Detto questo, quando c'è di mezzo la testa è sempre qualcosa di serio".

Sui due rossi: "Ha perso un po' il controllo della situazione, il giorno dopo mi ha scritto ed era dispiaciuto per questo".