Retroscena Leao: Allegri, appena arrivato, lo ha chiamato per fargli capire quanto sarebbe stato importante

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rapporto tra Massimiliano Allegri e Rafael Leao: "Allegri ha avuto la strada spianata: appena è arrivato ha chiesto la conferma del numero 10 e gli ha telefonato per fargli capire quanto sarebbe stato importante. Gli ha garantito un posto fisso e il ruolo di vice capitano (ha portato la fascia contro l'Arsenal e nella ripresa ieri, dopo l'uscita di Maignan) finché darà tutto per il gruppo, anche e soprattutto in fase di non possesso.

E il portoghese ha recepito il messaggio: in queste prime amichevoli è più continuo, più incisivo e non ha più i black out del passato. Il talento non è mai stato in discussione, ma l'ex Lilla non sempre l'ha sfruttato appieno. Per questo è finito nel mirino della critica. Pioli era stato bravo a tirar fuori da lui il massimo e non a caso nell'anno dello scudetto, il 2021-22, Leao ha vinto il premio come miglior giocatore del campionato. Il tecnico di Livorno spera di fare ancora di più.

Leao ha segnato l'1-0 dopo che il Diavolo ha recuperato il pallone (bravo Fofana) e Pulisic ha innescato la sua corsa sulla sinistra. Il portoghese ha cambiato marcia, ha seminato Stephenson (che non ha neppure provato a inseguirlo...) è entrato in area e, prima che Van Dijk lo chiudesse, con un diagonale di sinistro ha trafitto Alisson. Il pallone si è infilato all'incrocio dei pali".