Retroscena su Davide Ancelotti: il Siviglia ci aveva pensato come primo allenatore

Salutato Quique Sánchez Flores, il Siviglia ha scelto il nuovo volto in panchina. Il club andaluso domenica scorsa ha annunciato Garcia Pimienta come nuovo allenatore della squadra. Il manager dei rojiblancos, ex tecnico di Las Palmas e Barça B, ha firmato un contratto di due anni, con scadenza fissata a giugno 2026.

AS racconta un retroscena legato alla scelta del nuovo allenatore. Stando a quanto riferito dal quotidiano, nel casting degli ultimi giorni era stato inserito anche il nome di Davide Ancelotti. Il viceallenatore del Real Madrid è stata una proposta del direttore sportivo Victor Orta, molto avvezzo alle scommesse. Si sarebbe trattata della prima esperienza da allenatore in prima per il figlio di Carlo, ma alla fine la dirigenza del Siviglia ha scelto Garcia Pimienta..