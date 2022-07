Reuters - Blue Skye ottiene la possibilità di visionare alcuni documenti legati alla cessione del Milan

MilanNews.it

Secondo quanto riportato dall'agenzia statunitense Reuters, Blue Skye Financial Partners, socio di minoranza del Milan, ha ottenuto da un giudice USA la possibilità di visionare alcuni documenti legati alla cessione del Club di via Aldo Rossi da Elliott Investment Management LP a Red Bird Capital Partners. Secondo Reuters in un’ordinanza del 5 luglio, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla a Manhattan ha affermato che Blue Skye ha soddisfatto gli standard legali per ottenere un numero “limitato” di documenti richiesto da utilizzare nelle azioni giudiziarie in Lussemburgo per bloccare la cessione o ottenere un risarcimento.