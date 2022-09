Reuters - Quattro società internazionali in contatto con la Serie A per investire nei media

MilanNews.it

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, la Serie A sarebbe stata contatta da quattro fondi di private equity internazionali, interessati a investire nel business dei media del maggiore campionato italiano. Le quattro aziende sarebbero: Apax Partners, Three Hills Capital Partners, Carlyle Group CG.O e Searchlight Capital. Tutte si sono rifiutate di commentare, così come la lega nazionale. In particolare i primi tre fondi, secondo delle fonti, si sarebbero incontrati già con la Serie A e sarebbero pronti a fare una proposta preliminare congiunta nei prossimi giorni. Searchlight ha avuto invece un incontro separato. Una accordo da 1.7 miliardi di euro con un gruppo guidato da CVC Partners era stato rifiutato a causa dell'opposizione di club come Juventus e Lazio.