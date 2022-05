Reuters - Red Bird ha acquistato i Campioni d'Italia dell'AC Milan

MilanNews.it

"La società di investimento Red Bird ha acquistato i Campioni d'Italia dell'AC Milan dal fondo americano Elliott, dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi. Anche il gestore patrimoniale Investcorp era in corsa per acquistare i sette volte campioni d'Europa del Milan all'inizio di questo mese, ma non sono riusciti a concordare determinati termini, aprendo la strada a Red Bird per conseguire un accordo. Red Bird ha, per il momento, rifiutato di commentare. Il quotidiano italiano Il Sole 24 Ore ha riferito all'inizio di questo mese che Red Bird ha proposto un'offerta del valore di circa 1,3 miliardi di euro (1,39 miliardi di dollari) per acquistare il Milan". Lo riporta Reuters.