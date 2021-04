Reuters - Super League, Agnelli fa un passo indietro: "Non si può andare avanti senza le inglesi"

Stando a quanto riportato da Simon Evans, giornalista di Reuters, c'è stato un importante passo indietro di Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vice presidente della neonata (ma anche già morta) Super League. Il numero uno bianconero è convinto della bontà del progetto, ma prende atto che senza le sei inglesi, tiratesi indietro ufficialmente nella giornata di ieri, non si può andare avanti.

Andrea Agnelli, Super League vice chair and Juventus chairman just told Reuters they can no longer progress with the breakaway after the exit of the six English clubs.