Riapertura stadi, Gazzetta: "Proposti i posti a scacchiera, il Governo ci riflette"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sulla riapertura degli stadi. L'ultimo decreto del Governo consente, in zona bianca, di ospitare il 50% dei tifosi all'interno degli impianti, ma il distanziamento deve rimanere di un metro e quindi la capienza torna ad essere tra il 25 e il 30%. La FIGC ha chiesto una disposizione a scacchiera per arrivare davvero a quel famigerato 50% ed il Governo sta valutando. Sono però diversi i nodi da sciogliere anche se il decreto è in Gazzetta Ufficiale ed allora ecco che sono frequenti i contatti tra Federcalcio, Vezzali, Giorgetti, Speranza e Draghi. Rimane difficile ipotizzare che si possa ridurre il distanziamento perché significherebbe farlo anche per le altre attività, circostanza al momento quasi impossibile.