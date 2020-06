Riapre San Siro: consulenti del San Raffaele per le norme di sicurezza

Domenica sera, in occasione del recupero tra Inter e Sampdoria che si giocherà alle 21.45, riapre lo stadio di San Siro dopo l'emergenza coronavirus (il Milan giocherà in casa la domenica successiva): all'interno dell'impianto ci potranno essere al massimo 330 persone, come panchine verranno utilizzati anche i posti lasciati vuoti dal pubblico, le squadre avranno ingressi separati, gli spogliatoi saranno raddoppiati, mentre sono state tolte la metà delle docce per permettere il distanziamento. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega anche che il tutto avverrà sotto la supervisione del San Raffaele che ha stilato i protocolli per la sanificazione.