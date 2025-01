Ricaduta Loftus, lo conferma Conceiçao: "Domani non ci sarà, stava crescendo..."

Alla vigilia della partita di campionato contro il Cagliari, in programma domani sera alle ore 20.45, Sergio Conceicao ha preso la parola in conferenza stampa direttamente e straordinariamente dalla pancia dello stadio San Siro. Domani qui, il tecnico portoghese farà il suo esordio da allenatore del Milan davanti ai suoi nuovi tifosi e dirigerà anche la prima partita di Serie A. Le sue dichiarazioni.

Recupererà chi con Fonseca giocava meno, tipo Loftus?

"Loftus-Cheek fisicamente non è al top. Per me partono tutti sullo stesso livello. GIorno dopo giorno vedrò in allenamento, dipende anche dalla strategia che ho per ogni partita, chi può partire dall'inizio e chi invece può dare una mano dalla panchina. Nessuno è un titolare assoluto, tutti devono lottare per un posto in squadra".

Com'è la situazione infortunati?

"Piccolo problemino c'è con Ruben, non ci sarà domani per la partita. Ha avuto una ricaduta ieri, mi dispiace perché stava crescendo dal punto di vista fisico".