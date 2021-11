Ricci su Atletico-Milan: "All'andata i rossoneri hanno dimostrato di poter vincere"

Filippo Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in vista del match di stasera del Milan contro l'Atletico Madrid ha dichiarato: "Il Milan lo ha dimostrato già all'andata, poteva vincere. Anche l'Atletico ha bisogno della vittoria se no rischia di finire in Europa League. Atletico è una squadra imprecisa, imperfetta, ma forte. All'andata, con un aiutino, si è portata via i 3 punti".