Ricorso dell'Inter al CONI: Bologna-Inter rischia di slittare a fine campionato

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, l'Inter invierà entro la data limite il ricorso al CONI per il match non disputato contro il Bologna, "con la speranza nerazzurra che venga decisa la vittoria a tavolino sia per la famosa distinta presentata online dai padroni di casa e mai rimossa sia perché i giocatori di Mihajlovic positivi in quell'inizio anno non erano poi così tanti. Difficile - si legge - che i tre punti arrivino a tavolino. Ma per avere la data della partita ci sarà da attendere ancora: dopo il ricorso dell'Inter infatti le parti avranno un altro mese per presentare le memorie difensive. E poi ci sarà da attendere il verdetto. C'è quindi il rischio che al Dall'Ara si giochi addirittura a maggio, a ridosso della fine del campionato, prevista il 22. Vista la delicatezza del tema, con ripercussioni sulla lotta scudetto, si cercherà di accelerare i tempi, ma è impossibile che si giochi prima di mercoledì 27 aprile".