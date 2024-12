Rigore negato al Milan, Marelli: "Giusto non darlo. Pisilli non va verso Reijnders"

Luca Marelli ai microfoni di DAZN parla del mancato rigore assegnato al 42' del primo tempo per intervento di Pisilli su Reijnders:

"Al momento del controllo orientato di Reijnders c'è una distanza di un metro-un metro e trenta. La posizione di Pisilli nel continuare all'azione, se guardate il suo movimento è in orizzontale e non verso Reijnders. Se non ci fosse stato il movimento di Reijnders verso Pisilli il contatto non ci sarebbe stato. Pertanto il rigore non doveva essere assegnato, perché non c'è stato un movimento di Pisilli verso Reijnders. Pisilli si lancia in orizzontale per tentare di contrastare il tiro che avrebbe scagliato Reijnders. Non c'è un'infrazione da parte del centrocampista della Roma".