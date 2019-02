Rimpianto Milan: i rossoneri si sono abbassati troppo dopo il gol di Piatek

Dopo la terza rete consecutiva di Piatek, la partita del Milan si era messa sui binari giusti, ma purtroppo i rossoneri non sono andati oltre all'1-1 contro la Roma: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, la squadra di Gattuso è stata rinunciataria, si è abbassata troppo e non ha sfruttato il difficile momento dei giallorossi, reduci dal clamoroso 7-1 contro la Fiorentina. Anzi, il Diavolo ha pure rischiato la sconfitta, ma un super Donnarumma ha evitato il peggio.