Rinnovi, ora tocca a Bennacer: l'algerino chiede 4 milioni

Archiviato in tempo di record il rinnovo di Kalulu, rispetto all'insediamento dei nuovi procuratori del difensore classe 2000, ora la dirigenza rossonera si può concentrare sugli altri due grandi contratti che rimangono da prolungare. Uno di questi è sicuramente quello di Ismael Bennacer che, con l'accordo in essere che scade nell'estate del 2024, chiede un aumento dello stipendio fino a 4 milioni a stagione. Un piccolo intoppo in questa trattativa riguarda limpossibilità per la dirigenza rossonera di beneficiare del Decreto Crescita che avrebbe comportato minori tasse da pagare. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.