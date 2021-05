Rinnovo Belotti: Cairo ha fretta e vuole chiudere prima dell'Europeo

Tuttosport nell'edizione odierna dedica al suo interno uno spazio al Torino. Cairo ha fretta di rinnovare il contratto di Belotti in scadenza nel 2022, ma il Gallo non ha ancora deciso e vuole garanzie per una squadra che punti almeno ad un piazzamento europeo altrimenti chiederà di essere ceduto oppure aspetterà la scadenza. Il presidente sta lavorando Juric ai fianchi anche per convincere il bomber a rimanere, ma vorrebbe avere una risposta entro 15 giorni, prima che il calciatore inizi a preparare gli Europei a Coverciano. Dopo infatti sarebbe complicato disturbarlo in un periodo talmente delicato. Se non dovesse essere trovato l'accordo, aumenterebbero le possibilità che Cairo metta in vendita Belotti.