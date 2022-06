Rinnovo Bennacer, intesa da trovare sulle cifre: l'offerta del Milan è di 3.5 milioni

MilanNews.it

Anche Ismael Bennacer è tra i tanti giocatori che il Milan punta a rinnovare. Come Leao, il contratto del centorcampista algerino scade nel 2024 e il club rossonero così come per il portoghese e così come per Theo Hernandez a suo tempo, ha già avviato i discorsi. Se con Theo l'accordo è stato trovato rapidamente, con Benna e Rafa ci si è fermati un po' di più sulle cifre. Il Milan ha offerto a Ismael un contratto su una base di 3.5 milioni e sta lavorando con l'entourage del giocatore per venire incontro alle richieste.