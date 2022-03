Rinnovo Ibrahimovic: per lui un contratto a cifre ridotte

MilanNews.it

Sul Corriere dello Sport si parla anche del futuro di Ibrahimovic. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano romano, tra non molto ci sarà un incontro a Casa Milan per discutere del rinnovo annuale dello svedese. Entrambe le parti vorrebbero proseguire insieme per un’altra stagione: per Ibra è pronto un contratto a cifre ridotte, con una base di 2,5-3 milioni netti e con bonus a obiettivi.