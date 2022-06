Rinnovo Tomori, il calciatore non vuole ascoltare offerte di altre squadre

Tra i tanti rinnovi che il Milan avrebbe in programma, anche quello di Fikayo Tomori, uno dei leader tecnici ed emotivi del Milan Campione d'Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport di questa mattina, la trattativa tra le parti ancora non è entrata nelle fasi calde ma quello che emerge è la volontà di Tomori di vestire solo rossonero. Il centrale inglese, che va in scadenza nel 2025, avrebbe infatti dato disposizioni al suo entourage di non ascoltare nemmeno eventuali altre offerte di squadre diverse dal Milan.