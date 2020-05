Ripartenza Serie A, anche gli arbitri aspettano indicazioni

Non solo i calciatori ma anche gli arbitri aspettano di sapere se possono tornare in campo. I direttori di gara, in particolare, stanno aspettando anche indicazioni su un eventuale ritiro precampionato per un richiamo della preparazione fisica. Gli arbitri, infatti, come i giocatori si sono allenati da soli ma non sono potuti ritornare nei centri sportivi per gli allenamenti in gruppo. Lo riporta il Corriere dello sport.