Riutilizzare il 3-4-3 anche in altre partite? Pioli risponde così

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l'Hellas Verona: segui tutte le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Il 3-4-3 può essere riutilizzato?

"Sicuramente l'ho usato per emergenza, avendo solo due terzini a disposizione. Ho pensato che per il tipo di partita sarebbe stato logico giocare a tre. È stata brava la squadra: lo abbiamo provato ieri in mezzora quando abbiamo saputo che sarebbero mancati sia Theo che Calabria. Comunque non ho mai creduto che i moduli facessero vincere le partite".