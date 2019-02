Rivoluzione calcistica: dall'anno prossimo VAR sul tabellone, in futuro arbitri come in NFL e Champions in formato Eurolega

In atto una vera e propria rivoluzione in ambito calcistico. Il congresso UEFA che si sta tenendo a Roma, come riferito da Sportmediaset.it, ha nell'ordine del giorno tanti temi, non solo l'introduzione del VAR in Champions League a partire dagli ottavi della prossima settimana. Dalla prossima stagione, anche in Serie A, i tabelloni degli stadi segnaleranno al pubblico l'utilizzo della VAR e per quale episodio con un'infografica. Nel giro di due anni, tuttavia, si andrà oltre: l'arbitro, come in NFL, spiegherà in vivavoce agli spettatori il motivo della sua scelta. Novità anche per quanto riguarda la Champions: dal 2024 si passerà da otto gironi da quattro a quattro gironi da otto, come in Eurolega.