Rizzoli: "Vi racconto l'addio di Maldini vissuto dal campo"

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'ultima partita di Maldini "E' stato molto gratificante essere presente all'addio di un grandissimo campione coem Maldino, che è stato un capitano di quelli che ha sempre aiutato in campo, uno di quelli che fa veramente il capitano. E' stato molto gratificante essere presente. In realtà i giocatori del Milan in campo venivano da me per dire di non fischiare la fine della partita. Noi avevamo dato il recupero apposta per cercare di celebrare questo momento perchè mi avevano detto che l'avrebbero sostituito da lì a breve. La palla non usciva mai, quindi i giocatori della Fiorentina decisero di buttarla fuori spontaneamente. Con il risultato che non contava più nulla mi è sembrato opportuno finire lì la gara. La cosa importante era quella di salutare un campione che aveva rappresentato l'Italia sui palcoscenici più importanti. Sono momenti belli e intensi da vivere".