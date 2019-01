RMC SPORT - Brini: "Milan con Piatek ha qualcosa in più"

<b>Fabio Brini</b>, ex portiere anche dell'Udinese, a <i>RMC Sport Quelli della Notte</i>: "Piatek è un giocatore che effettivamente ancora non si conosce bene quindi prevedere i suoi colpi non è facile. Sta dimostrando che ha tutte le qualità e le caratteristiche per diventare un giocatore importante. Il Milan con lui può avere qualcosa in più. Higuain aveva perso l'entusiasmo necessario per far bene. Piatek è giovane e dobbiamo dargli tempo di crescere".