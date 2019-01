RMC SPORT - Di Gennaro: "Farei giocare Cutrone e Piatek insieme"

L’opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto nel Live Show di RMC Sport soffermandosi sull'arrivo di Piatek in rossonero e il passaggio di Higuain al Chelsea.

Su Piatek

"La 19 e non il 9? Per sfatare il tabù dovrebbe prenderla Cutrone. Io ritornerei ai numeri dall’1 all’11, come una volta. Gattuso deve far giocare insieme Cutrone e Piatek. Il primo ha personalità, quindi se fossi in Gattuso i due attaccanti li farei giocare sempre, anche per ottenere il risultato minimo del quarto posto".

Su Prandelli e il Genoa

"Sostituire Piatek è difficile, ma si sa che Preziosi i mercati li fa così, smuove sempre tanto e rischia. Certo che dovrebbe arrivare qualcuno. E’ arrivato Sturaro, tratta Pjaca e Sanabria. Piatek ha dimostrato di essere importante per il Genoa, non sarà facile sostituirlo. Se dovesse dare via anche Kouamè, sarebbe un problema serio. Anche perché è una squadra che segna poco. Credo che Prandelli sapesse bene la situazione. Pjaca ha deluso a Firenze, magari al Genoa potrebbe fare un buon campionato".

Higuain al Chelsea

"Ho sentito Sarri contento, per il suo gioco è ideale. Deve rigenerarlo però, perché sappiamo da cosa viene Higuain, un po’ scarico mentalmente e fisicamente. In questi sei mesi di prestito si dovrà rivedere il vero Higuain".