RMC SPORT - Eranio: "Milan, troppi infortuni per lottare su due fronti"

Stefano Eranio, intervenuto a RMC Sport, ha parlato di Gazidis e dell'eliminazione del Milan dall'Europa League: "Gazidis presumo abbia il compito di intervenire sulla gestione delle risorse, per poi dislocarle sul mercato. Il passo falso in Europa League è stata una defaillance, ma il momento del Milan non è così negativo. Visti gli infortuni, non si poteva chiedere alla squadra di continuare a lottare a lungo su due fronti. Per Marotta il compito è certamente più semplice, dovrà essere abile a puntare su giocatori giusti, che siano uomini da Inter".