RMC SPORT - Gianni Di Marzio: "Alcuni giocatori si sono nascosti, non hanno capito cosa vuol dire stare al Milan"

Gianni Di Marzio, intervenuto a RMC Sport, ha commentato l'eliminazione del Milan dall'Europa League: "In campo c'erano giocatori di esperienza internazionale, non solo Higuain. Non scopriamo oggi che su quei campi buttano i palloni in campo. La realtà è che il Milan non ha giocato da Milan. Il rigore non c'era, è fuori discussione ma alcuni del Milan si sono davvero nascosti, le responsabilità sono dei giocatori. Alcuni di loro non hanno capito cosa vuol dire stare al Milan e cosa significa essere eliminati dall'Europa League".