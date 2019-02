Sebino Nela, intervenuto a RMC Sport, ha parlato di quanto accaduto durante Fiorentina-Inter e della corsa al terzo posto in campionato: "Gli arbitri non devono mettersi paura degli stadi e dei tifosi. Il VAR è un aiuto e come tale va usato. Inter? La classifica dice che si è riaperta anche la corsa per il 3° posto".