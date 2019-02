RMC SPORT - Nela: "Piatek è spaventoso, sta incidendo in maniera incredibile"

Sebino Nela, intervenuto a RMC Sport, ha parlato della corsa alla Champions League in campionato con riferimento ad Atalanta e Milan: "L'Atalanta la vedo bene, ma non ha quei giocatori che spostano l'andamento di una stagione. I singoli potranno fare la differenza per la Champions. Piatek spaventoso, sta incidendo in maniera incredibile nel Milan".