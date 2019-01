RMC SPORT - Ponciroli: "Deluso da Higuain. Mi aspetto super Milan"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, è intervenuto a RMC Sport Live Show. Queste le sue dichiarazioni sul Milan.

Higuain al Chelsea e Piatek al Milan è fantamercato?

"Mai e poi mai darei via un top player come Higuain. Io farei di tutto per trattenere l'argentino anche contro la sua voglia. Mi auguro che durante la Supercoppa possa accadere qualcosa perché mi dispiacerebbe molto veder Higuain andrà via. Il Milan poi ci perde a prescindere perché Piatek è forte ma non è Higuain. Sono deluso dal comportamento del Pipita perché un campione dovrebbe restare soprattutto nelle difficoltà e invece probabilmente non sarà così".

Supercoppa, ci sarà partita tra Juventus e Milan o i bianconeri sono più forti?

"Juve favorita ma per Gattuso è la partita più importante della vita quindi vedo un Milan caricato a pallettoni. Se riesce a portare a casa un trofeo la sua carriera cambia di sicuro. Mi aspetto un super Milan ma poi molto dipende dalla Juventus".