RMC SPORT - R. Bianchi: "Il Milan sta bene, Paquetà mi sta impressionando"

Rolando Bianchi, intervenuto a RMC Sport, ha fatto un confronto tra Milan e Inter, avversarie nella corsa alla Champions League: "Il Milan sta bene, ha fatto gli acquisti giusti a gennaio. Mi sta impressionando Paquetà, è un ottimo talento e può emulare Kakà. L’Inter sta facendo altrettanto bene. Icardi? I giocatori devono giocare per la maglia e non per una ripicca. L’Inter credo non abbia problemi a centrare l’obiettivo, anche se il Milan sta facendo una seconda parte di campionato importante".