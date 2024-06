Roberts del Milan saluta Strakic: "Matty, è stato un piacere lavorare con te..."

Nella giornata di oggi il mondo del calcio europeo e mondiale è stato scosso dalla scomparsa del portiere 26enne del Montenegro e del Millwall Matija Starkic, deceduto per un malore improvviso nel mentre era in vacanza nella sua bitazione a Budva. Tanti messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzi sono arrivati da parte di ex compagni, tifosi, società, allenatore, ai quali si aggiunge anche quello del preparatore dei portieri del Milan Tony Robert.

L'allenatore inglese ha infatti lavorato con Starkic nel suo periodo al Wolverhampton, che il rossonero ci ha tenuto a ricordare così nel messaggio pubblicato sui propri canali social: "Non posso credere di dover scrivere questo messagio su uno dei miei giovani portieri. Se ne è andato via troppo presto. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento. Matty, è stato un piacere lavorare con te, avevi molto di più da dare. La vita è così crudele. RIP".