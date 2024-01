Rocchi: "Otto errori su 78 interventi del VAR. Ecco perché Nasca e Fabbri hanno sbagliato in Inter-Verona"

Conferenza stampa degli arbitri a Coverciano. Ha preso la parola Gianluca Rocchi, responsabile della CAN che ha così parlato degli ultimi recenti errori: "In Sassuolo-Fiorentina quello di Thorstvedt era un gol da non annullare perché quel gol era regolarissimo, è un errore fatto da un VAR anche molto bravo. Mentre l'errore di Inter-Verona è un errore ma è comunque una interpretazione soggettiva".

Quello di Inter-Verona è stato comunque inserito tra gli errori commessi sui gol in questo girone d'andata. "Abbiamo avuto - prosegue Rocchi - un periodo in cui non venivamo considerati, dalla sesta alla alla sedicesima giornata, e quello è stato il periodo migliore. Gli errori commessi sono otto su 78 interventi del VAR che ha comunque ridotto di oltre il 90% il numero di errori. Immaginate se in questo campionato aggiungevamo 78 errori, oggi venivamo qui scortati... Poi io ne avrei voluto meno e mi sono anche arrabbiato. Le partite sono tutte difficili, oggi la Serie A è molto simile alla Serie B perché le gare sono tutte aperte a tutti i risultati. Partite come Juventus-Frosinone di ieri è quasi una casualità, oggi nessuna partita ha quel tipo di score e questo è anche il motivo per cui

Settantotto errori non sono comunque tanti?

"Sì, certo sono tanti e dobbiamo lavorarci".

Gianluca Rocchi e l'errore di Nasca in occasione del fallo di Bastoni su Duda non sanzionato in occasione del gol di Frattesi in Inter-Hellas Verona: "Nasca s'è fatto prendere dall'ansia di dover decidere qualcosa e perde concentrazione sull'episodio principale. Certo che è un errore. Non ha dato importanza e il giusto perso all'evento e in questo caso sbaglia anche all'AVAR che non lo supporta in maniera adeguata".

Ma gli errori sono molteplici, compreso quello di Fabbri di non fermare l'azione: "Quando il pallone prende la traversa ed esce, lì l'azione è da fermare. Non si può far giocare tre minuti una partita con un difensore a terra".

L'analisi di Rocchi poi prosegue così: "Voglio arbitri che decidano perché chi decide toglie responsabilità al VAR. Serve il ricorso al VAR solo per cose chiare. Il VAR deve intervenire solo per cose evidenti, enormi, gigantesche, e invece si chiede sempre di più l'intervento delle televisioni sul calcio. Ma il VAR deve intervenire solo per cose evidentissime, non è la moviola. Capite bene che il chiaro ed evidente errore non è nemmeno facile da quantificare. Dove siamo andati in crisi quest'anno è sulle spinte perché è tutta soggettività, sta molto alla sensibilità dell'arbitro e del VAR. Noi dobbiamo rendere il più uniforme possibile il nostro lavoro, ma è impossibile uniformare al 100% qualcosa che è soggettivo. Sul fallo di mano, ad esempio, abbiamo lavorato molto bene in questi anni".