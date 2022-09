Rocchi torna sull'episodio di Serra: "Gli unici a capire il momento sono stati i giocatori stessi"

MilanNews.it

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto dal palco del Social Football Summit, tornando sull'episodio di Serra in Milan-Spezia: "Per quanto riguarda il fischio di Serra contro il Milan, è bello come gli unici a capire il momento sono stati i giocatori stessi. Ai miei tempi se arbitravi bene avevi 300 messaggi, se andavi male 2: capivi da quello come era andata la tua partita" .