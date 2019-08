Brendan Rodgers, tecnico del Leicester City, ha accolto Dennis Praet in conferenza: "E' un giocatore straordinario, il cui profilo era esattamente quello che stavamo cercando. Abbiamo tanti ottimi mediani, ci serviva uno come lui, capace di attaccare. Siamo orgogliosi e felici di averlo qui". Praet, ex blucerchiato con Giampaolo, era stato accostato anche al Milan.