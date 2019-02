Rodriguez, diffida da gestire in vista del derby

Ricardo Rodriguez è il giocatore di movimento più utilizzato da Gattuso in questa stagione. Il tecnico rossonero difficilmente si priverebbe dello svizzero, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Rino. Il terzino, però, è in diffida e non è da escludere - scrive Tuttosport - che possa decidere di farsi ammonire contro l'Empoli o nella gara successiva col Sassuolo, per evitare rischi in vista del derby con l'Inter in programma il prossimo 17 marzo.