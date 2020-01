Ricardo Rodriguez, dopo essere stato un titolare fisso nelle sue prime due stagioni in rossonero, in questa stagione è rimasto ai margini per via dell'esplosione di Theo Hernandez e per alcuni problemi fisici. Lo svizzero ha disputato soltanto cinque partite, le prime quattro di campionato e un tempo di Atalanta-Milan, quando il laterale francese era fuori per squalifica.