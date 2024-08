Roma, Abraham sempre in uscita: il Milan resta vigile, si fa sotto la Premier

Tammy Abraham resta in uscita dalla Roma. Il Milan resta vigile, è interessato all'attaccante inglese, ma per ora non sono stati mossi dei passi decisivi. Paulo Fonseca, ex romanista, ha indicato in Abraham il giusto rinforzo in attacco, il vice perfetto per Morata che inevitabilmente a 32 anni non potrà disputare tutte le partite tra campionato e Champions. Ma con i rossoneri per ora è tutto fermo, allora il club giallorosso, che punta a incassare dal centravanti ex Chelsea una buona cifra dopo aver investito tanto, guarda anche ad altre piste.

Una di queste potrebbe portare in Inghilterra. In Premier tanti club sono in cerca di un centravanti e il nome di Abraham è in tutte le liste. Anche in quella dell’Everton che affronterà questo pomeriggio la Roma. E con la presenza a Liverpool del diesse Ghisolfi, chissà che non possa concretizzarsi un contatto per parlare dell’operazione.

E intanto in Inghilterra è circolata la notizia di un interessamento per l’attaccante da parte del Bournemouth - l'ha scritto il Mirror - per sostituire Dominic Solanke, vicino al Tottenham. Per ora non ci sono stati colloqui tra le parti, ma l’idea può svilupparsi. A riferire il tutto è il Corriere dello Sport oggi in edicola.