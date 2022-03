Roma, Bayern, Dortmund, Lipsia e Tottenham su Kalajdzic. Piaceva anche al Milan

MilanNews.it

Su di lui si era mosso anche il Milan nella scorsa estate, ma a giugno la sua situazione potrebbe nuovamente cambiare. Stando a quanto riportato da Kicker, infatti, Sasa Kalajdzic dello Stoccarda difficilmente rimarrà nel suo attuale club oltre la prossima estate, anche in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2023. Sul classe 1997, scrive ancora il media tedesco, sono così emersi gli interessamenti di alcuni club di primo piano come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lispia, Tottenham, West Ham e Roma.