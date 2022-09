Roma, convocato Zaniolo per la partita contro l'Empoli

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La Roma recupera Nicolò Zaniolo. È stata una corsa contro il tempo perché per martedì era programmato il rientro in gruppo del giocatore e invece il 22 giallorosso ha sorpreso tutti, partendo con il resto della squadra per Empoli. Con lui anche Tammy Abraham, mentre non ce la fanno Zalewski e Karsdorp che restano a Roma. (ANSA).