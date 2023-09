Roma corsara in Europa League: vince 2-1 in casa dello Sheriff

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Roma in Europa Leagua. Nella prima giornata del Gruppo G i giallorossi hanno vinto per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol. La squadra di Mourinho, che non siede in panchina per la squalifica Uefa della scorsa stagione, passa in vantaggio nel primo tempo grazie ad una punizione di Paredes che trova una doppia deviazione con Talal e Kiki. Nel secondo tempo per i moldavi pareggia Tovar. Lukaku segna il definitivo 2-1. (ANSA).