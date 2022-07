Roma, Dybala: "Scudetto? È presto, ci sono squadre più avanti di noi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, neo giocatore della Roma, si è così espresso in conferenza stampa sulle possibilità Scudetto dei giallorossi: "Credo sia presto di parlare di Scudetto, in questo momento. La Roma ha vinto un trofeo, l'anno scorso, molto importante per avere più ambizione in futuro. È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. A tutti piace vincere, dev'essere il nostro obiettivo. Pensare a ogni gara, poi vedremo come siamo messi per obiettivi più importanti. Ci sono squadre più avanti di noi per la lotta Scudetto, dobbiamo lavorare con serenità".