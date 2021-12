Roma Femminile, Linari positiva al Covid: la nota della società giallorossa

Elena Linari, difensore della Roma Femminile, è risultata positiva al Covid-19. Ecco il comunicato del club: "L’AS Roma comunica che in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare effettuato dopo la pausa delle attività della Prima Squadra per le festività natalizie, la calciatrice Elena Linari, vaccinata, è risultata positiva al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. La calciatrice sta bene e si trova in isolamento domiciliare". La Roma Femminile affronterà il Milan il 5 gennaio nella semifinale per la Supercoppa Italiana.