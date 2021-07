Roma, Florenzi non si unirà alla squadra in Portogallo. Il terzino attende un'offerta

Il prossimo 2 agosto Alessandro Florenzi, reduce dal trionfo con l'Italia agli Europei, tornerà a disposizione della Roma. Ma, stando a quanto riportato da Il Messaggero, non si aggregherà al ritiro in Portogallo con i giallorossi. Separato in casa, dunque, l'ex PSG attende un'offerta per lasciare nuovamente la Capitale.