Roma, futuro incerto per Zaniolo: o rinnovo o cessione. Il Milan ci pensa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è ancora tutto da scrivere. I rapporti fra il giocatore e José Mourinho sono buoni, così come quello con l’ambiente e con i tifosi. C’è da risolvere però il nodo relativo al rinnovo di contratto. L’accordo fra il classe 1999 e la società giallorossa scadrà a giugno 2024. Lasciate alle spalle le polemiche con la sua ex fidanzata, Chiara Nasti, per Zaniolo è tempo di pensare alla Nazionale e successivamente al futuro. Difficile che possa accettare la proposta da 3,5 milioni più bonus effettuata dai Friedkin, più facile che per una 50ina di milioni qualcuno lo strappi alla Roma. Nei giorni scorsi il giocatore era stato accostato anche al Milan, che è alla ricerca di un trequartista. Per Zaniolo si preannuncia un’estate caldissima.