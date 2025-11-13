Roma, Gasperini: "Primo posto? Tutti sono liberi di sognare, godiamoci il momento"

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Tutti sono liberi di sognare, speriamo che il risveglio sia positivo. Ma intanto godiamoci questo momento. La squadra e i giocatori ci credono in ogni partita, siamo solamente all'inizio ma quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono. Rapporto con i tifosi? Con il tempo ci si conquista l'un l'altro, ci si conosce e ci si apprezza sempre di più. Non è una cosa che si può ottenere solo baciando la maglia". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, al Tg1 dice la sua sul primato della squadra giallorossa.

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio, ora stiamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato", prosegue Gasperini che poi, sul mercato, ammette come "si deciderà al momento. Il nuovo stadio? La società ha voglia di investire e migliorare la squadra, sarebbe un grande regalo da parte della società. Ho visto il progetto ed è meraviglioso". Infine un pensiero sulla Nazionale: "Speriamo si possa andare ai mondiali, sarebbe importante anche per le nuove generazioni che l'Italia tornasse a giocare il Mondiale", conclude. (ANSA).