Roma, idea Chiesa in caso di addio di Zaniolo

La Roma punta Federico Chiesa. In caso di addio di Nicolò Zaniolo, che potrebbe salutare nonostante il cambio di proprietà, i giallorossi starebbero infatti pensando al numero 25 della Fiorentina per la sua sostituzione. Secondo quanto riportato da La Nazione per il momento si tratterebbe soltanto di un'idea da sviluppare, anche perché Commisso chiede tanti milioni di euro.