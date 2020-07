Roma, intervento ok per Pellegrini: salterà le prossime due partite

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Operazione riuscita, ora via alla fase di recupero nel più breve tempo possibile per giocare l'Europa League. Questa mattina il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. Il giocatore si era infortunato ieri sera in occasione di uno scontro di gioco col difensore della Fiorentina, Milenkovic. L'operazione, spiega la Roma, è stata eseguita a Villa Stuart dal professor Pesucci ed "è perfettamente riuscita". "I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni. Forza Lorenzo" aggiunge il club giallorosso. Lo stop di Pellegrini dovrebbe essere di una settimana, anche se a Trigoria si spera possa ricominciare ad allenarsi in anticipo rispetto alle previsioni. Il rientro in campo dovrebbe avvenire con una maschera protettiva per permettergli di giocare la sfida col Siviglia valida per gli ottavi di Europa League in programma il 6 agosto a Duisburg. (ANSA).