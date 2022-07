Roma, intrecci di mercato con l'Atalanta: in ballo ci sono due ex Milan come El Shaarawy e Pasalic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe scaldarsi a breve l'asse di mercato fra Roma e Atalanta. Sul piatto numerosi giocatori fra cui anche due ex Milan come El Shaarawy e Pasalic. Il nome più caldo però è quello di Muriel, che piace a Mourinho per rafforzare il suo attacco. Oltre al colombiano i capitolini sono interessati a uno fra Pasalic e Miranchuk per la trequarti. L’Atalanta dal canto suo chiede vorrebbe ovviamente una parte in denaro, ma non disdegna contropartite tecniche come El Shaarawy (che ritroverebbe Gasperini dopo l'avventura al Genoa), e Carles Perez.